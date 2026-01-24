Atelier découverte de la Paléographie aux Archives Départementales à Niort Archives départementales des Deux-Sèvres Niort

Atelier découverte de la Paléographie aux Archives Départementales à Niort

Archives départementales des Deux-Sèvres 26 rue de la Blauderie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un atelier pour débuter.

Vous souhaitez apprendre à lire les écritures anciennes ? Cet atelier vous donnera des clefs pour déchiffrer les documents d’archives en déjouant les pièges de la transcription et des abréviations.

La lecture des documents des Archives départementales.

Vous exercerez vos yeux sur des documents conservés depuis des siècles par les Archives départementales. Ces archives concerneront des personnes célèbres des Deux-Sèvres, offrant ainsi un aperçu unique de l’histoire locale à travers des figures marquantes. Après les séances, vous pourrez vous entraîner chez vous grâce aux documents mis en ligne sur le site internet des Archives départementales. .

Archives départementales des Deux-Sèvres 26 rue de la Blauderie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 94 90 nathalie.trellu@deux-sevres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte de la Paléographie aux Archives Départementales à Niort

L’événement Atelier découverte de la Paléographie aux Archives Départementales à Niort Niort a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT 79