Atelier découverte de la peinture acrylique « Le modèle du peintre »

Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans Drôme

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

L’association couleurs et volumes organise un atelier de peinture acrylique sur le thème Le Modèle du Peintre

Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 30 97 13 couleursetvolumes.26@gmail.com

English :

The « couleurs et volumes » association is organizing an acrylic painting workshop on the theme « The Painter’s Model »

German :

Der Verein « Farben und Volumen » organisiert einen Acrylmalerei-Workshop zum Thema « Das Modell des Malers »

Italiano :

L’associazione « couleurs et volumes » organizza un laboratorio di pittura acrilica sul tema « Il modello del pittore »

Espanol :

La asociación « couleurs et volumes » organiza un taller de pintura acrílica sobre el tema « El modelo del pintor »

