Atelier découverte de la peinture acrylique « Le modèle du peintre » Salle des fêtes Saillans
Atelier découverte de la peinture acrylique « Le modèle du peintre » Salle des fêtes Saillans samedi 4 octobre 2025.
Atelier découverte de la peinture acrylique « Le modèle du peintre »
Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
L’association couleurs et volumes organise un atelier de peinture acrylique sur le thème Le Modèle du Peintre
.
Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 30 97 13 couleursetvolumes.26@gmail.com
English :
The « couleurs et volumes » association is organizing an acrylic painting workshop on the theme « The Painter’s Model »
German :
Der Verein « Farben und Volumen » organisiert einen Acrylmalerei-Workshop zum Thema « Das Modell des Malers »
Italiano :
L’associazione « couleurs et volumes » organizza un laboratorio di pittura acrilica sul tema « Il modello del pittore »
Espanol :
La asociación « couleurs et volumes » organiza un taller de pintura acrílica sobre el tema « El modelo del pintor »
L’événement Atelier découverte de la peinture acrylique « Le modèle du peintre » Saillans a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme