Atelier « Découverte de la Préhistoire » La Boussole Melun

Atelier « Découverte de la Préhistoire » La Boussole Melun lundi 11 août 2025.

Atelier « Découverte de la Préhistoire » Lundi 11 août, 10h00 La Boussole Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-11T10:00:00 – 2025-08-11T11:00:00

Fin : 2025-08-11T10:00:00 – 2025-08-11T11:00:00

La parure à la Préhistoire

Depuis quand datent les prermiers bijoux ? Comment étaient-ils fabriqués ?

Venez découvrir comment les archéologues interprètent les vestiges archéologiques retrouvés sur les sites préhistoriques du Sud de l’Île-de-France. Et fabriquez votre propre bijoux en matériaux naturels avec les outils de la Préhistoire.

La Boussole 2 Rue Claude Bernard, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0160560471 http://www.ville-melun.fr les mercredis et samedis de 14h à 18h

La parure à la Préhistoire

© Association ArkéoMédia