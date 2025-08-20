Atelier « Découverte de la Préhistoire » MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes

Atelier « Découverte de la Préhistoire » Mercredi 20 août, 10h30 MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-08-20T10:30:00 – 2025-08-20T11:30:00

Fin : 2025-08-20T10:30:00 – 2025-08-20T11:30:00

Histoire Contée

Cet atelier vous invite à découvrir la vie des chasseurs-cueilleurs du site préhistorique des Tarterêts à travers un récit vivant et rythmé par la manipulation de reproductions d’objets archéologiques et d’illustrations colorées.

Les enfants et leur famille deviennent acteurs du récit : ils observent, touchent, imaginent… et suivent pas à pas le quotidien d’un groupe magdalénien, entre chasse, art et campement.

Un moment à la croisée du conte et de l’archéologie, pour apprendre tout en rêvant, et faire revivre un patrimoine méconnu en plein cœur de la ville.

Une animation sensible et interactive, idéale dès 5 ans pour découvrir l’archéologie autrement !

MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes 45 allée Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

© Association ArkéoMédia