Atelier découverte de la réalité virtuelle MARCIAC Marciac

Atelier découverte de la réalité virtuelle

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 09:30:00

fin : 2026-01-14 12:30:00

Date(s) :

2026-01-14

En janvier, la Micro-Folie vous invite à débuter l’année sous le signe de la découverte culturelle et de l’innovation numérique.

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Le mois de janvier est marqué par des ateliers de réalité virtuelle, programmés les mercredi 14 et jeudis 22.

Ces modules de découverte constituent une première approche idéale pour s’initier à la réalité virtuelle et à ses possibilités immersives. Les participants pourront notamment explorer la Maison d’Anne Frank, soit dans une version historique documentée, soit à travers une expérience immersive particulièrement marquante, invitant à la réflexion et à la compréhension de l’histoire. Ces ateliers gratuits, accessibles à partir de 13 ans, se déroulent sur réservation afin de garantir des conditions de visite optimales.

La Micro-Folie propose une immersion au sein de collections prestigieuses. Les semaines 1 et 3 seront consacrées à la collection nationale, offrant un panorama remarquable des grandes œuvres, monuments et spectacles qui ont marqué l’histoire de l’art et de la culture. Les semaines 2 et 4 mettront à l’honneur la collection Bretagne, une invitation à explorer la richesse artistique et patrimoniale de ce territoire à travers des contenus variés et soigneusement sélectionnés. Grâce aux tablettes tactiles mises à disposition, les visiteurs peuvent approfondir leur visite, accéder à des informations complémentaires et vivre une expérience personnalisée. Ces découvertes sont proposées en visite libre, gratuite et ouverte à tous, permettant à chacun de franchir les portes du musée numérique à son rythme.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

In January, La Micro-Folie invites you to start the new year with cultural discovery and digital innovation.

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

The month of January is marked by virtual reality workshops, scheduled for Wednesday 14th and Thursday 22nd.

These discovery modules are an ideal first introduction to virtual reality and its immersive possibilities. In particular, participants will be able to explore the Anne Frank House, either in a documented historical version, or through a particularly striking immersive experience, inviting reflection and understanding of history. These free workshops are open to visitors aged 13 and over, and must be booked in advance to ensure optimal visiting conditions.

The Micro-Folie offers an immersion into prestigious collections. Weeks 1 and 3 will be devoted to the national collection, offering a remarkable panorama of the great works, monuments and shows that have marked the history of art and culture. Weeks 2 and 4 will focus on the Brittany collection, inviting visitors to explore the region?s rich artistic and cultural heritage through a variety of carefully selected content. Visitors will be able to use touch-screen tablets to take their visit further, access additional information and enjoy a personalized experience. These discoveries are offered free of charge and open to all, enabling visitors to enter the digital museum at their own pace.

