Atelier découverte de la Récré – Mombrier, 17 mai 2025 10:00

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Le samedi 17 mai de 10h à 17h, La Récré Hors Les Murs s’installe à l’Espace Talet à Mombrier pour un atelier découverte du streaming jeux vidéo animé par ATM corp.

Plongez dans l’univers du jeu vidéo en ligne, apprendre les bases du streaming, découvrir du matériel pro… et tester vous-même l’expérience ! Une journée ludique et accessible à toutes et tous, dans le cadre de la Fête du jeu 2025 organiser par À l’Assaut.

La Récré Hors Les Murs, c’est un avant-goût de ce qui vous attend à La Récré, le futur espace dédié à la création numérique sous toutes ses formes, qui ouvrira ses portes à Saint-André-de-Cubzac fin 2025 ! .

Espace Talet

Mombrier 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 45 31 18

