Atelier « Découverte de la restauration de papier » Samedi 20 septembre, 14h30 Archives départementales du Var Var

Nombre de places limité – sur inscriptions uniquement par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Au cours de cet atelier la restauratrice présentera au public les différents papiers et matériaux de restauration mais aussi quelques gestes de restauration comme le dépoussiérage ou la réparation de déchirures.

Archives départementales du Var 660 boulevard Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ad83@var.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales du Var