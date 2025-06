Atelier découverte de la risographie édulab Pasteur Rennes 5 juillet 2025

Atelier découverte de la risographie édulab Pasteur Rennes Samedi 5 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre et gratuite sur inscription par mail edulabpasteur@ville-rennes.fr

Durant une semaine les élèves de l’ESDAC ont imaginé des jeux de société autour du Grand Incendire de Rennes de 1720. Ils vous proposent un atelier ludique de sérigraphie numérique sur le même thème.

La risographie est une technique d’impression japonaise hybride entre la sérigraphie et la photocopie. Elle utilise des encres végétales, des pochoirs et des tambours pour imprimer en couches. Économique et écologique, elle produit des images texturées, aux couleurs vives, avec un léger décalage qui donne un style unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T16:30:00.000+02:00

édulab Pasteur 2 Place Pasteur Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine