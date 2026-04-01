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Atelier Découverte de la sono thérapie Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier Découverte de la sono thérapie Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier Découverte de la sono thérapie Médiathèque Le MIX Mourenx vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Découverte de la sono thérapie

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Découvrez les différents instruments utilisés pour leurs vibrations bienfaisantes et expérimentez leurs effets sur le corps et l’esprit. Un moment de détente, de curiosité et de plaisir sensoriel à partager, pour explorer le pouvoir du son sur le bien-être.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Atelier Découverte de la sono thérapie

L’événement Atelier Découverte de la sono thérapie Mourenx a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn

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