Atelier Découverte de la sono thérapie Médiathèque Le MIX Mourenx
Atelier Découverte de la sono thérapie Médiathèque Le MIX Mourenx vendredi 17 avril 2026.
Mourenx
Atelier Découverte de la sono thérapie
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Découvrez les différents instruments utilisés pour leurs vibrations bienfaisantes et expérimentez leurs effets sur le corps et l’esprit. Un moment de détente, de curiosité et de plaisir sensoriel à partager, pour explorer le pouvoir du son sur le bien-être. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Atelier Découverte de la sono thérapie
L’événement Atelier Découverte de la sono thérapie Mourenx a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn
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