Atelier Découverte de la sono thérapie Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Atelier Découverte de la sono thérapie

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Découvrez les différents instruments utilisés pour leurs vibrations bienfaisantes et expérimentez leurs effets sur le corps et l’esprit. Un moment de détente, de curiosité et de plaisir sensoriel à partager, pour explorer le pouvoir du son sur le bien-être. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Atelier Découverte de la sono thérapie

L’événement Atelier Découverte de la sono thérapie Mourenx a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn