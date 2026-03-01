Atelier découverte de la sophrologie avec Laetitia Guilhou

152 rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans un premier temps, la sophrologie vous sera présentée d'un point de vue théorique ses fondements, les moyens utilisés, les champs d'application et le déroulement d'une séance

Dans un premier temps, la sophrologie vous sera présentée d'un point de vue théorique ses fondements, les moyens utilisés, les champs d'application et le déroulement d'une séance. Dans un second temps, vous pratiquerez des exercices qui vous permettront de vous détendre. Pour finir, un temps d'échange vous permettra, si vous le souhaitez, de partager vos ressentis durant la pratique.

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152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47

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English :

First, sophrology will be presented from a theoretical point of view: its foundations, the means used, the fields of application and the course of a session

L’événement Atelier découverte de la sophrologie avec Laetitia Guilhou Luzech a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot