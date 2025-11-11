Atelier découverte de la taille de pierre hameau d’Aubigny Les Hauts de Forterre
Atelier découverte de la taille de pierre hameau d'Aubigny Les Hauts de Forterre mercredi 1 avril 2026.
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Début : 2026-04-01
fin : 2026-11-01
2026-04-01
Un véritable atelier de taille de pierre, conçu pour les enfants, leur permet de découvrir le travail de la pierre. Sur 30 postes de taille équipés d’outils adaptés, et sous la conduite d’un animateur expérimenté, chaque élève réalise lui-même un objet simple qu’il conservera. L’Atelier de Taille de Pierre complète concrètement la visite de La Carrière et motive fortement tous les élèves. L’activité dure une heure, qui s’ajoute à l’heure de visite. Les groupes nombreux sont divisés en sous-groupes qui alternent visite guidée et atelier. .
