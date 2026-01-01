Atelier Découverte de la technique Emmett sur les fascias à Ladorée Ladorée Lavercantière

Atelier Découverte de la technique Emmett sur les fascias à Ladorée

Ladorée 2, route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : 169 – 169 – EUR

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-31

Venez découvrir une technique douce aux résultats immédiats, accessible à tous pour soulager les maux du quotidien avec la libération des tensions musculaires et émotionnelles.

Ladorée 2, route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

English :

Come discover a gentle technique with immediate results, accessible to all, to relieve everyday aches and pains by releasing muscular and emotional tension

L’événement Atelier Découverte de la technique Emmett sur les fascias à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Gourdon