Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle) La Cabane du Lac Châtellerault

Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle)

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle)

L’événement Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle) Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne