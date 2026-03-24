Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle) La Cabane du Lac Châtellerault
Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle) La Cabane du Lac Châtellerault jeudi 28 mai 2026.
Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle)
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle)
L’événement Atelier découverte de la VR (réalité virtuelle) Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne