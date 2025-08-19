Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem) Ussac

Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem)

59 Avenue du Riant Portail du Midi Ussac Corrèze

Début : 2025-08-19

fin : 2025-08-24

2025-08-19 2025-08-24 2025-08-26

Ateliers découverte de l’apiculture le 19, 24 et 26 aout à 9h30

Tarif: 20 euros adultes, 10 euros enfants.

A partir de 5 ans.

Réservations: 06 95 30 33 99 .

59 Avenue du Riant Portail du Midi Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 30 33 99 lemieldeclem19@gmail.com

