Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem) Ussac
Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem) Ussac samedi 4 avril 2026.
Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem)
59 Avenue du Riant Portail du Midi Ussac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29
Ateliers découverte de l’apiculture tous les mercredis et samedis à 10h30 et 14h.
Tarif: 20 euros adultes, 10 euros enfants.
A partir de 5 ans.
Réservation obligatoire: 06 95 30 33 99 .
59 Avenue du Riant Portail du Midi Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 30 33 99 lemieldeclem19@gmail.com
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English : Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem)
L’événement Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem) Ussac a été mis à jour le 2026-03-15 par Brive Tourisme