Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem)

59 Avenue du Riant Portail du Midi Ussac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29

Ateliers découverte de l’apiculture tous les mercredis et samedis à 10h30 et 14h.

Tarif: 20 euros adultes, 10 euros enfants.

A partir de 5 ans.

Réservation obligatoire: 06 95 30 33 99 .

59 Avenue du Riant Portail du Midi Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 30 33 99 lemieldeclem19@gmail.com

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English : Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem)

L’événement Atelier découverte de l’apiculture (Le miel de Clem) Ussac a été mis à jour le 2026-03-15 par Brive Tourisme