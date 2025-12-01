Atelier découverte de l’aquarelle Aux couleurs de l’eau Curieuse Cabane Curieuse Cabane Romans-sur-Isère

Curieuse Cabane 15 cote Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Curieuse Cabane vous ouvre ses portes pour un atelier sur le thème des cartes de fin d’année. Le matériel est fourni, vous repartez avec votre création à la fin de ce temps de créativité. Ouvert aux débutants ou de niveau intermédiaire.

Curieuse Cabane 15 cote Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr

English :

Curieuse Cabane opens its doors to you for a workshop on the theme of end-of-year cards. Materials are provided, and you’ll leave with your own creation at the end of this creative time. Open to beginners and intermediates.

German :

Curieuse Cabane öffnet seine Türen für einen Workshop zum Thema Jahresendkarten. Das Material wird bereitgestellt, Sie gehen am Ende dieser kreativen Zeit mit Ihrer Kreation nach Hause. Offen für Anfänger oder Fortgeschrittene.

Italiano :

Curieuse Cabane vi apre le porte per un laboratorio sul tema dei biglietti di fine anno. I materiali sono forniti e alla fine di questo momento creativo potrete lasciare la vostra creazione. Aperto a principianti e intermedi.

Espanol :

Curieuse Cabane le abre sus puertas para un taller sobre el tema de las tarjetas de fin de curso. Se le proporcionarán los materiales necesarios y, al final de este momento creativo, se irá con su propia creación. Abierto a principiantes e intermedios.

L’événement Atelier découverte de l’aquarelle Aux couleurs de l’eau Curieuse Cabane Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme