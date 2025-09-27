Atelier découverte de l’aquarelle Barcus

Atelier découverte de l’aquarelle Barcus samedi 27 septembre 2025.

Atelier découverte de l’aquarelle

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Présentation et démonstration d’aquarelle. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 32 81 laurent.caudine@gmail.com

English : Atelier découverte de l’aquarelle

German : Atelier découverte de l’aquarelle

Italiano :

Espanol : Atelier découverte de l’aquarelle

L’événement Atelier découverte de l’aquarelle Barcus a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays Basque