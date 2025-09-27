Atelier découverte de l’aquarelle Barcus
Atelier découverte de l’aquarelle Barcus samedi 27 septembre 2025.
Atelier découverte de l’aquarelle
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Présentation et démonstration d’aquarelle. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 32 81 laurent.caudine@gmail.com
English : Atelier découverte de l’aquarelle
German : Atelier découverte de l’aquarelle
Italiano :
Espanol : Atelier découverte de l’aquarelle
L’événement Atelier découverte de l’aquarelle Barcus a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays Basque