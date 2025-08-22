Atelier « Découverte de l’archéologie » MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes
Atelier « Découverte de l’archéologie » MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes vendredi 22 août 2025.
Atelier « Découverte de l’archéologie » Vendredi 22 août, 10h30 MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-22T10:30:00 – 2025-08-22T11:30:00
Fin : 2025-08-22T10:30:00 – 2025-08-22T11:30:00
Touchez pas aux abris » : un kamishibaï pour les petits explorateurs
À partir de 5 ans, les enfants sont invités à découvrir les gravures préhistoriques de la forêt de Fontainebleau à travers un kamishibaï – un petit théâtre d’images japonais.
L’histoire de « Touchez pas aux abris » les embarque dans une aventure pleine de mystère et de poésie, à la rencontre des artistes de la Préhistoire et de leur héritage fragile.
MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes 45 allée Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France
Touchez pas aux abris » : un kamishibaï pour les petits explorateurs
© Association ArkéoMédia