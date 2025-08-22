Atelier « Découverte de l’archéologie » MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes

Atelier « Découverte de l’archéologie » MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes vendredi 22 août 2025.

Atelier « Découverte de l’archéologie » Vendredi 22 août, 10h30 MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-22T10:30:00 – 2025-08-22T11:30:00

Fin : 2025-08-22T10:30:00 – 2025-08-22T11:30:00

Touchez pas aux abris » : un kamishibaï pour les petits explorateurs

À partir de 5 ans, les enfants sont invités à découvrir les gravures préhistoriques de la forêt de Fontainebleau à travers un kamishibaï – un petit théâtre d’images japonais.

L’histoire de « Touchez pas aux abris » les embarque dans une aventure pleine de mystère et de poésie, à la rencontre des artistes de la Préhistoire et de leur héritage fragile.

MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes 45 allée Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Touchez pas aux abris » : un kamishibaï pour les petits explorateurs

© Association ArkéoMédia