Atelier découverte de l’argile Association Mirasou Loubieng
Atelier découverte de l’argile Association Mirasou Loubieng jeudi 18 juin 2026.
Loubieng
Atelier découverte de l’argile
Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18 17:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Vous découvrirez le matériau argile et ses différentes utilisations dans l’éco-construction.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser ce matériau naturel et présent presque partout pour
. le tamisage de l’argile
. la fabrication de bartotine qui est à la base de beaucoup de recettes avec l’argile.
. la fabrication de briques de terre crue paille, sable, argile ou Adobes.
. la fabrication et la pose d’enduit de corps
. la fabrication et la pose d’enduit de finition .
Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 66 75 80 contact@mirasou.fr
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English : Atelier découverte de l’argile
L’événement Atelier découverte de l’argile Loubieng a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn
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