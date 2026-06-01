Atelier découverte de l’argile Association Mirasou Loubieng

Loubieng

Atelier découverte de l’argile

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-18 17:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Vous découvrirez le matériau argile et ses différentes utilisations dans l’éco-construction.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser ce matériau naturel et présent presque partout pour

. le tamisage de l’argile

. la fabrication de bartotine qui est à la base de beaucoup de recettes avec l’argile.

. la fabrication de briques de terre crue paille, sable, argile ou Adobes.

. la fabrication et la pose d’enduit de corps

. la fabrication et la pose d’enduit de finition .

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 66 75 80 contact@mirasou.fr

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English : Atelier découverte de l’argile

L’événement Atelier découverte de l’argile Loubieng a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn