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Atelier découverte de l’argile Association Mirasou Loubieng

Atelier découverte de l’argile Association Mirasou Loubieng

Atelier découverte de l’argile Association Mirasou Loubieng jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Association Mirasou

Adresse : 95 bis route des Crêtes

Ville : 64300 Loubieng

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Loubieng

Atelier découverte de l’argile

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18 17:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Vous découvrirez le matériau argile et ses différentes utilisations dans l’éco-construction.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser ce matériau naturel et présent presque partout pour
. le tamisage de l’argile
. la fabrication de bartotine qui est à la base de beaucoup de recettes avec l’argile.
. la fabrication de briques de terre crue paille, sable, argile ou Adobes.
. la fabrication et la pose d’enduit de corps
. la fabrication et la pose d’enduit de finition   .

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 66 75 80  contact@mirasou.fr

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English : Atelier découverte de l’argile

L’événement Atelier découverte de l’argile Loubieng a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn

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