ATELIER DÉCOUVERTE DE L'ÉQUICOACHING

Castries, mercredi 9 juillet 2025

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 12 EUR

Date : 2025-07-09

2025-07-09

L’équicoaching marie la puissance et la force des chevaux au service des besoins de chaque individu. Johanna vous invite à la découverte l’équicoaching et ses bienfaits afin de comprendre l’influence du cheval sur le bien-être émotionnel et comment il stimule notre croissance personnelle.

Dans un second temps, vous serez amenés à participer à un échange autour de la médiation équine, et à découvrir nos chevaux dans un lieu d’accueil exceptionnel. Renseignements 0756837991

English :

Equicoaching combines the power and strength of horses with the needs of each individual. Johanna invites you to discover equicoaching and its benefits, to understand the horse?s influence on emotional well-being and how it stimulates personal growth.

German :

Beim Equicoaching werden die Kraft und Stärke der Pferde mit den Bedürfnissen jedes Einzelnen in Einklang gebracht. Johanna lädt Sie ein, das Equicoaching und seine Vorteile zu entdecken, um den Einfluss des Pferdes auf das emotionale Wohlbefinden zu verstehen und wie es unser persönliches Wachstum fördert.

Italiano :

L’equoaching combina il potere e la forza del cavallo per soddisfare le esigenze di ogni individuo. Johanna vi invita a scoprire l’equicoaching e i suoi benefici per capire l’influenza del cavallo sul nostro benessere emotivo e come stimola la nostra crescita personale.

Espanol :

El equicoaching combina el poder y la fuerza de los caballos para satisfacer las necesidades de cada individuo. Johanna te invita a descubrir el equicoaching y sus beneficios para comprender la influencia del caballo en nuestro bienestar emocional y cómo estimula nuestro crecimiento personal.

