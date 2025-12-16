Je

t’invite à te déchausser et entrer dans l’exposition Le Petit Chaperon

Rond. Déambulons ensemble parmi les tapis et les coussins disposés

dans l’espace, découvrons ou redécouvrons le célèbre conte du Petit

Chaperon Rouge. N’hésite pas aussi à manipuler les coussins en tissus,

marcher, t’allonger, te créer ta propre histoire, à toi de jouer ! Un temps de

lecture et une médiation de l’exposition te seront proposés.

Artiste-autrice, illustratrice et bibliothécaire, Sarah Bazire crée des expositions participatives pour la jeunesse, écrit et illustre des histoires. Son travail questionne la transposition de la narration, en passant de l’espace du livre à l’espace d’exposition. Elle sera en résidence à la bibliothèque Naguib Mahfouz (20e) et à la crèche des Sources du Nord (20e) jusqu’en juin 2026, dans le cadre du dispositif L’Art pour grandir.

Une exposition créée et adaptée du livre accordéon Le Petit Chaperon Rouge de Warja Lavater, par Sarah Bazire.

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr