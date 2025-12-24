Atelier découverte de l’Hypnose, Moma Kitchen Food Court Bayonne

Atelier découverte de l’Hypnose

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Une journée complète pour découvrir l’hypnose de spectacle et comprendre les bases de cette discipline fascinante.

Durant cet atelier, vous apprendrez

• Les tests de suggestion pour identifier les personnes les plus réceptives

• Les premiers niveaux d’hypnose, dont les fameuses catalepsies

• Les techniques essentielles pour surprendre vos amis, vos proches ou vos collègues

• Comment créer vos premières animations hypnotiques lors de soirées ou d’événements

L’objectif

Vous donner les outils, la compréhension et la confiance nécessaires pour pratiquer vos premières expériences d’hypnose de spectacle en toute sécurité.

90 € la journée complète

?? Déjeuner possible ensemble entre midi et deux

?? Repas possible également avant le spectacle du soir

?? Inscription via le lien ci-dessous ou en me contactant directement .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100

