Atelier découverte de l’hypnose Un voyage au féminin Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Atelier découverte de l’hypnose Un voyage au féminin

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Plongez dans une expérience immersive et bienveillante, dédiée au bien-être des femmes et à la découverte de l’hypnose.

Inspiré des îles du Pacifique, cet atelier réunit relaxation, jeux hypnotiques légers et connexion au corps, une expérience relaxante et ludique, permettant de découvrir l’hypnose de manière simple.

Un moment pour apaiser le mental, éveiller le féminin et voyager intérieurement dans un univers doux et enveloppant.

Chaque participante repartira détendue, ressourcée et avec un audio de relaxation pour prolonger l’expérience.

Adultes, ados, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par courriel ludobibliotheque@ondres.fr

RDV à 18h.

Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte de l’hypnose Un voyage au féminin

L’événement Atelier découverte de l’hypnose Un voyage au féminin Ondres a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Seignanx