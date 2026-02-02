Atelier Découverte de l’IA à destination de seniors Micro-Folie Cadaujac

Atelier Découverte de l’IA à destination de seniors

Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac Gironde

Début : 2026-02-24

Un atelier d’initiation à l’intelligence artificielle destiné aux seniors, pour prendre en main des outils simples, poursuivre la découverte de ChatGPT et expérimenter la création d’images.

Pour cette séance, des exercices pratiques seront proposés pour explorer les possibilités créatives de l’IA.

Public seniors

Durée 1h

Cycle d’ateliers 1 session par trimestre

Session indépendante (accessible sans avoir suivi la précédente) .

Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

