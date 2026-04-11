Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse samedi 11 avril 2026.
Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans Samedi 11 avril, 11h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T13:00:00+02:00
Samedi 11 avril de 11h à 13h
L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ?
Cet atelier vous propose de découvrir les concepts et techniques derrière cet outil au moyen d’activités et de tests pratiques.
Médiathèque Saint Cyprien
Sur inscription au 05 62 27 63 30
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 30 »}]
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