Atelier découverte de l’impression 3D à la CMA Normandie au Havre (76), CMA Normandie – site du Havre, Le Havre

Atelier découverte de l’impression 3D à la CMA Normandie au Havre (76) Lundi 16 mars, 14h00 CMA Normandie – site du Havre Seine-Maritime

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T14:00:00+01:00 – 2026-03-16T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-16T14:00:00+01:00 – 2026-03-16T16:30:00+01:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie vous propose de découvrir sur le site du Havre comment l’impression 3D peut vous permettre de réaliser rapidement des objets sur mesure, innovants, personnalisés.

Au programme

• Découverte des exemples d’usages de l’impression 3D dans différents métiers artisanaux

• Prise en main du logiciel TinkerCAD simple et gratuit pour créer des plans numériques en 3 dimensions

Puis à vous de jouer : vous imaginez, vous modélisez et vous réalisez un premier objet par impression 3D (avec l’accompagnement des animateurs de l’atelier)

Public : Artisans ou salariés d’entreprises

CMA Normandie – site du Havre 32 Rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Sainte-Marie Seine-Maritime Normandie

CMA Normandie