Atelier découverte de l’impression 3D au Dôme (14), Le Dôme, Caen

Atelier découverte de l’impression 3D au Dôme (14) Mercredi 18 février, 14h00 Le Dôme Calvados
gratuit, inscription obligatoire
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie et le FabLab du Dôme à Caen (14) vous proposent de découvrir comment l’impression 3D peut vous permettre de réaliser rapidement des objets sur mesure, innovants, personnalisés.
Au programme :
• Découverte des exemples d’usages de l’impression 3D dans différents métiers artisanaux
• Prise en main du logiciel TinkerCAD simple et gratuit pour créer des plans numériques en 3 dimensions
Puis à vous de jouer : vous imaginez, vous modélisez et vous réalisez un premier objet par impression 3D (avec l’accompagnement des animateurs de l’atelier)
Public :
Artisans ou salariés d’entreprises
Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel, CAEN, 14000 Caen 14000 Calvados Normandie
