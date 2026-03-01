Atelier découverte de l’intelligence artificielle Argentan

Atelier découverte de l’intelligence artificielle

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 16:00:00

fin : 2026-04-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-04-07

Les technologies d’aujourd’hui et de demain nous rassemblent au FabLab !

Intelligence Artificielle

Atelier découverte

Qu’est ce que l’IA ?

Cet atelier proposera un tour d’horizon de l’IA abordant aussi bien les côtés pratiques que les enjeux de ce nouvel outil . .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

