Atelier découverte de l’intelligence artificielle Argentan

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Début : 2026-03-17 16:00:00
fin : 2026-04-07 17:30:00
2026-03-17 2026-04-07
Les technologies d’aujourd’hui et de demain nous rassemblent au FabLab !
Intelligence Artificielle
Atelier découverte
Qu’est ce que l’IA ?
Cet atelier proposera un tour d’horizon de l’IA abordant aussi bien les côtés pratiques que les enjeux de ce nouvel outil . .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50
