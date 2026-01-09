Atelier découverte de l’intelligence artificielle (IA) Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Atelier découverte de l’intelligence artificielle (IA)

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

L’intelligence artificielle (IA) vous fascine, vous effraie, vous questionne ? Pour mieux comprendre son fonctionnement et se faire sa propre idée, venez découvrir l’IA à travers plusieurs applications.

Un temps pour découvrir et en parler avec Florian Rouaud, conseiller numérique France Services à la CCEG.

N’hésitez pas à venir en groupe ou en famille !

Dès 12 ans Durée 1h30

Réservation conseillée par mail ou au 02 40 29 51 90 .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Does artificial intelligence (AI) fascinate, frighten or question you? To better understand how it works and to make up your own mind, come and discover AI through several applications.

