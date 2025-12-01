Atelier découverte de l’Orfèvrerie Sainte-Anne-d’Auray

Atelier découverte de l’Orfèvrerie

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Réalisation d’une carte ornée de dorures en feuilles métallisées.

Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Le matériel est fourni

Sur inscription par téléphone ou mail .

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

