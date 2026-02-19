Atelier découverte de l’osier fabrication d’une grande mangeoire Rue de Plombart Cadaujac
Rue de Plombart Association Le Pré Charmant Cadaujac Gironde
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Atelier de 3h proposé par l’artisane Elsa Relaxans de L’artivanne .
Découverte de l’osier et de quelques techniques de base de la vannerie à travers la fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier brut.
Osier et outils fournis, vous repartez avec votre réalisation.
Atelier accessible à tous, sur réservation, adultes, enfants à partir de 12 ans.
Bien que l’activité ne demande pas une force physique importante, elle se base sur l’exercice des mains et le contrôle des gestes. .
Rue de Plombart Association Le Pré Charmant Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com
