Atelier découverte de l’osier fabrication d’une grande mangeoire Rue de Plombart Cadaujac

Rue de Plombart Association Le Pré Charmant Cadaujac Gironde

Atelier de 3h proposé par l’artisane Elsa Relaxans de L’artivanne .

Découverte de l’osier et de quelques techniques de base de la vannerie à travers la fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier brut.

Osier et outils fournis, vous repartez avec votre réalisation.

Atelier accessible à tous, sur réservation, adultes, enfants à partir de 12 ans.

Bien que l’activité ne demande pas une force physique importante, elle se base sur l’exercice des mains et le contrôle des gestes. .

