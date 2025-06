Atelier découverte de peinture acrylique « Arbre de Vie » Club Belambra Alvignac 13 juillet 2025 10:00

Lot

Atelier découverte de peinture acrylique « Arbre de Vie » Club Belambra 1 route de Rocamadour Alvignac Lot

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 16:00:00

Date(s) :

2025-07-13

2025-08-24

2025-09-20

Moment de bien-être et de créativité peignez votre arbre de vie, en petit groupe (3 à 4 pers). Pas besoin de savoir nécessairement dessiner. Matériel fourni, vous repartez avec votre tableau ! Tout public

Repas partagé

Sur réservation

.

Club Belambra 1 route de Rocamadour

Alvignac 46500 Lot Occitanie

English :

A moment of well-being and creativity: paint your tree of life, in a small group (3 to 4 people). No need to know how to draw. Materials provided. You’ll leave with your own painting! Open to all

Shared meal

On reservation

German :

Ein Moment des Wohlbefindens und der Kreativität: Malen Sie Ihren Lebensbaum in einer kleinen Gruppe (3 bis 4 Pers.). Sie müssen nicht unbedingt zeichnen können. Material wird gestellt, Sie gehen mit Ihrem Bild nach Hause! Für alle Altersgruppen

Gemeinsame Mahlzeit

Auf Reservierung

Italiano :

Un momento di benessere e creatività: dipingete il vostro albero della vita in un piccolo gruppo (3 o 4 persone). Non è necessario saper disegnare. I materiali sono forniti, e si parte con il proprio dipinto! Aperto a tutti

Pasto condiviso

Su prenotazione

Espanol :

Un momento de bienestar y creatividad: pinta tu árbol de la vida en pequeño grupo (de 3 a 4 personas). No es necesario saber dibujar. Materiales proporcionados, ¡te irás con tu propio cuadro! Abierto a todos

Comida compartida

Previa reserva

L’événement Atelier découverte de peinture acrylique « Arbre de Vie » Alvignac a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Vallée de la Dordogne