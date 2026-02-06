Atelier découverte de Soundpainting Conservatoire André Messager Montluçon

Atelier découverte de Soundpainting

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Une expérience immersive et artistique où chaque instant est improvisé en temps réel mêlant musique, théâtre et danse.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l'Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

An immersive, artistic experience in which every moment is improvised in real time, combining music, theater and dance.

