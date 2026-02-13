Atelier découverte Découpe vinyle au Dôme (14), Le Dôme, Caen
Atelier découverte Découpe vinyle au Dôme (14), Le Dôme, Caen mercredi 3 juin 2026.
Atelier découverte Découpe vinyle au Dôme (14) Mercredi 3 juin, 14h00 Le Dôme Calvados
gratuit, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie et le Dôme à Caen (14) vous proposent de découvrir comment un plotter de découpe peut vous permettre de réaliser rapidement des éléments décoration personnalisés (autocollants ou à transférer sur tissu) ou des pochoirs.
Au programme :
Découverte d’exemples d’usages de la machine de découper dans différents
métiers artisanaux
Prise en main du logiciel Inkscape simple et gratuit pour créer des plans numériques en 2 dimensions
Puis, à vous d’imaginer : vous dessinez, vous modélisez et vous réalisez un
premier motif par découpe (avec l’accompagnement des
animateurs de l’atelier)
Public : Artisans ou salariés d’entreprises
Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel, CAEN, 14000 Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.cma-normandie.fr/2700/entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « fbuvry@cma-normandie.fr »}]
Cas d’usages et mise en pratique de la modélisation 2D avec Inkscape et de la découpeuse vinyle numérique découpe vinyle
CMA Normandie