Atelier découverte d’écriture Maison des associations Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Atelier découverte d’écriture

Maison des associations 11 Place de l’Hôtel de ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Venez découvrir les joies de jouer avec les mots. L’atelier d’écriture est un lieu de création et de partage, pour le plaisir de manier la langue. Pas d’exigence préalable, avec le droit aux fautes d’orthographe, laissez-vous guider par l’animatrice sur le chemin des mots, avec l’association La Mine Heureuse. .

Maison des associations 11 Place de l’Hôtel de ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 28 25 76 isajpdevaud@gmail.com

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English : Atelier découverte d’écriture

L’événement Atelier découverte d’écriture Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais