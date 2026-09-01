Atelier découverte d’écriture Maison des associations Bressuire
mercredi 23 septembre 2026 · Maison des associations · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Atelier découverte d’écriture
Maison des associations 11 Place de l’Hôtel de ville Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez découvrir les joies de jouer avec les mots. L’atelier d’écriture est un lieu de création et de partage, pour le plaisir de manier la langue. Pas d’exigence préalable, avec le droit aux fautes d’orthographe, laissez-vous guider par l’animatrice sur le chemin des mots, avec l’association La Mine Heureuse. .
Maison des associations 11 Place de l’Hôtel de ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 28 25 76 isajpdevaud@gmail.com
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English : Atelier découverte d’écriture
L’événement Atelier découverte d’écriture Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais
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