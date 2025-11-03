Atelier découverte dégustation de vins de la Région de Guebwiller Guebwiller

Atelier découverte dégustation de vins de la Région de Guebwiller

3 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-11-03 15:30:00

fin : 2025-11-03 16:30:00

Date(s) :

2025-11-03

Atelier découverte de dégustation de vins de la Région de Guebwiller, avec PHILOVINS. Formule tradition 4 verres de vins.

L’entreprise PHILOVINS vous propose un atelier découverte de dégustation de vins de la Région de Guebwiller, dans l’espace détente de l’office de tourisme.

Formule Tradition

– Dégustation de 4 verres de vins de 4 domaines du territoire de la Région de Guebwiller

– Analyse du vin

– Histoire du vin

– Conduite de la vigne vinification

Offre spéciale 15€ personne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller par téléphone, mail, ou au comptoir. .

3 rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

English :

Wine tasting workshop in the Guebwiller region, with PHILOVINS. Traditional formula 4 glasses of wine.

German :

Entdeckungsworkshop zur Verkostung von Weinen aus der Region Guebwiller, mit PHILOVINS. Formel Tradition 4 Gläser Wein.

Italiano :

Laboratorio di degustazione di vini nella regione di Guebwiller, con PHILOVINS. Formula tradizionale 4 bicchieri di vino.

Espanol :

Taller de degustación de vinos en la región de Guebwiller, con PHILOVINS. Fórmula tradicional 4 copas de vino.

