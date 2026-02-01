ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre

ATELIER DECOUVERTE DES ANES

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

Balade avec l’âne

Une balade découverte, préparation des ânes et sortie en petit groupe

Réservations 06 16 14 43 77 ou lesanesdubiauchemin@free.fr .

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 14 43 77 lesanesdubiauchemin@free.fr

Stroll with the donkey

