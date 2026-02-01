ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre

ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre jeudi 19 février 2026.

ATELIER DECOUVERTE DES ANES

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :
2026-02-19

Balade avec l’âne
Une balade découverte, préparation des ânes et sortie en petit groupe

Réservations 06 16 14 43 77 ou lesanesdubiauchemin@free.fr   .

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 14 43 77  lesanesdubiauchemin@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll with the donkey

L’événement ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays Erdre Canal Forêt