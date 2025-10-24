Atelier découverte des arbres comestibles Saint-Péver

vendredi 24 octobre 2025.

Atelier découverte des arbres comestibles

Saint-Péver Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-24

Balade à la découverte des arbres comestibles, partage de recettes de cuisine et de remèdes de grand-mère avec des ingrédients tels l’écorce, les feuilles, les bourgeons, les fleurs et les fruits.

Rendez-vous à la Ferme du Bois-Meur. 18€. .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne

