Atelier découverte des arbres comestibles Saint-Péver
Atelier découverte des arbres comestibles Saint-Péver vendredi 31 octobre 2025.
Atelier découverte des arbres comestibles
Saint-Péver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Balade à la découverte des arbres comestibles, partage de recettes de cuisine et de remèdes de grand-mère avec des ingrédients tels l’écorce, les feuilles, les bourgeons, les fleurs et les fruits.
Rendez-vous à la Ferme du Bois-Meur. 18€. .
Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier découverte des arbres comestibles Saint-Péver a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor