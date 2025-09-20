Atelier découverte des Archives médicales Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Morlaix

Atelier découverte des Archives médicales Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Morlaix samedi 20 septembre 2025.

Inscription obligatoire mais gratuite. Les ateliers sont limités à 10 personnes maximum.

Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) est un lieu qui a pour vocation première de prendre en charge des patients afin de les soigner. Pour autant, il s’agit également d’un établissement ancré dans le territoire du pays de Morlaix et dans l’histoire de celui-ci. Pour cette troisième année d’ouverture au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CHPM propose un atelier alliant une présentation rapide de l’histoire de l’établissement et une mise en situation en vous proposant un exercice de recherche d’informations dans des archives (travail sur reproduction).

Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15 rue de Kersaint Gilly, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 61 60 https://www.ch-morlaix.fr/ [{« type »: « email », « value »: « archives@ch-morlaix.fr »}] Méconnu mais indispensable à la prise en charge des patients, le service des Archives médicales !

Venez découvrir une autre facette du Centre hospitalier des pays de Morlaix en visitant ce service. Lignes de bus avec dépôt devant l’hôpital, parking gratuit.

© E. FROMONT