Atelier découverte des chants médiévaux rue Abbé Collowald Spicheren

Informations pratiques

Spicheren

Atelier découverte des chants médiévaux

rue Abbé Collowald Bibliothèque de Spicheren Spicheren Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Ateliers de découverte des chants médiévaux, ouvert à toutes et tous sans prérequis, sinon l’envie de chanter et l’esprit de découverte ! A partir de 12ans.Adultes

35 .

rue Abbé Collowald Bibliothèque de Spicheren Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 6 72 71 35 75 bibliotheque.spicheren@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshops to discover medieval songs, open to everyone with no prerequisites—just a desire to sing and a spirit of discovery! Ages 12 and up.

L’événement Atelier découverte des chants médiévaux Spicheren a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH