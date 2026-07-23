Atelier découverte des chants médiévaux rue Abbé Collowald Spicheren
samedi 1 août 2026 · rue Abbé Collowald · Spicheren
Informations pratiques
Spicheren
Atelier découverte des chants médiévaux
rue Abbé Collowald Bibliothèque de Spicheren Spicheren Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Ateliers de découverte des chants médiévaux, ouvert à toutes et tous sans prérequis, sinon l’envie de chanter et l’esprit de découverte ! A partir de 12ans.Adultes
35 .
rue Abbé Collowald Bibliothèque de Spicheren Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 6 72 71 35 75 bibliotheque.spicheren@gmail.com
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English :
Workshops to discover medieval songs, open to everyone with no prerequisites—just a desire to sing and a spirit of discovery! Ages 12 and up.
L’événement Atelier découverte des chants médiévaux Spicheren a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH