UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Spicheren

Atelier découverte des chants médiévaux rue Abbé Collowald Spicheren

samedi 1 août 2026 · rue Abbé Collowald · Spicheren

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
rue Abbé Collowald
Adresse
Bibliothèque de Spicheren
Ville
57350 Spicheren
Département
Moselle
Tarif
35 Tarif de base plein tarif

Spicheren

Atelier découverte des chants médiévaux

rue Abbé Collowald Bibliothèque de Spicheren Spicheren Moselle

Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Ateliers de découverte des chants médiévaux, ouvert à toutes et tous sans prérequis, sinon l’envie de chanter et l’esprit de découverte ! A partir de 12ans.Adultes
35  .

rue Abbé Collowald Bibliothèque de Spicheren Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 6 72 71 35 75  bibliotheque.spicheren@gmail.com

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English :

Workshops to discover medieval songs, open to everyone with no prerequisites—just a desire to sing and a spirit of discovery! Ages 12 and up.

L’événement Atelier découverte des chants médiévaux Spicheren a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH