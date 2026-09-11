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AGENDA · Saint-Christophe

Atelier – Découverte des chauves-souris Etang de Saint Christophe Saint-Christophe

vendredi 2 octobre 2026 · Etang de Saint Christophe · Saint-Christophe

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Etang de Saint Christophe
Adresse
Aire de la Garenne
Ville
17220 Saint-Christophe
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Christophe

Atelier – Découverte des chauves-souris

Etang de Saint Christophe Aire de la Garenne Saint-Christophe Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Ateliers pour les familles
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Etang de Saint Christophe Aire de la Garenne Saint-Christophe 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 

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English :

Workshops for Families

L’événement Atelier – Découverte des chauves-souris Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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