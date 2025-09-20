Atelier « découverte des dinosaures » Association de géologie, minéralogie, paléontologie – Le Lutécien Boulogne-Billancourt

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À partir de 8 ans. Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Association de géologie, minéralogie, paléontologie – Le Lutécien 30 rue de l’Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 01 87 47 48 48 https://boulognebillancourt.assolib.fr/association/62a73bb63cddbc0011a6db44/association-de-geologie-mineralogie-paleontologie-le-lutecien/?exact=1 Découvrir une collection de minéraux et sur l’évolution de la vie grâce aux fossiles exposés. Collecte, détermination et mise en valeur de vos trouvailles. Activités périscolaires. Vulgarisation scientifique. Métro. L9 (Marcel-Sembat) Bus 126, 175 (Ancienne-Mairie)

