Atelier découverte des échecs ! Joué-lès-Tours
Atelier découverte des échecs ! Joué-lès-Tours samedi 7 mars 2026.
Atelier découverte des échecs !
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Atelier animé par le club L’Echiquier Corpopétrussien
Pour poursuivre les entrainements initiés dans certaines écoles et collèges de Joué-lès-Tours, le club L’Echiquier corpopétrussien propose une session mensuelle à la Médiathèque, ouverte à tous !
Parfait pour s’initier aux échecs et à ses règles bien spécifiques.
À partir de 6 ans. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
Workshop run by the L’Echiquier Corpopétrussien club
To continue the training sessions initiated in certain schools and colleges in Joué-lès-Tours, the Echiquier Corpopétrussien club is offering a monthly session at the Médiathèque, open to all!
