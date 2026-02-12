Atelier découverte des échecs !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Atelier animé par le club L’Echiquier Corpopétrussien

Pour poursuivre les entrainements initiés dans certaines écoles et collèges de Joué-lès-Tours, le club L’Echiquier corpopétrussien propose une session mensuelle à la Médiathèque, ouverte à tous !

Atelier animé par le club L’Echiquier Corpopétrussien

Pour poursuivre les entrainements initiés dans certaines écoles et collèges de Joué-lès-Tours, le club L’Echiquier corpopétrussien propose une session mensuelle à la Médiathèque, ouverte à tous !

Parfait pour s’initier aux échecs et à ses règles bien spécifiques.

À partir de 6 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop run by the L’Echiquier Corpopétrussien club

To continue the training sessions initiated in certain schools and colleges in Joué-lès-Tours, the Echiquier Corpopétrussien club is offering a monthly session at the Médiathèque, open to all!

L’événement Atelier découverte des échecs ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT 37