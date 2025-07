Atelier découverte des fleurs et des abeilles Ruchers du Born Pontenx-les-Forges

Ruchers du Born Avenue de Mimizan Pontenx-les-Forges Landes

Début : 2025-07-22 10:30:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

2025-07-22

A l’aide de jeux et d’explications ludiques, la première partie sera dédiée à découvrir le rôle de l’abeille dans la ruche et dans la fabrication du miel.

Après avoir enfilé leurs antennes que les enfants auront eux même crées, nous partirons dans une course au nectar en équipe!

Nous finirons par une dégustation de nos miels des Landes, et par la réalisation d’une bougie en cire d’abeilles.

Présence obligatoire d’un parent lors de l’atelier.

Pour les enfants de 3 à 6 ans

16 enfants maximum

Réservations par tél ou via le site internet .

