Atelier découverte des jeux massivement multijoueur (MMO) Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération Montélimar

Atelier découverte des jeux massivement multijoueur (MMO)

Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

A l’occasion de la projection du documentaire Knit’s island au cinéma les Templiers, venez en apprendre plus sur les jeux vidéo massivement multijoueur.

Spécialement conçu pour les personnes qui n’y connaissent rien !

.

Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Come and learn more about massively multiplayer video games at the screening of the documentary Knit’s island at Les Templiers cinema.

Specially designed for those who know nothing about them!

German :

Anlässlich der Vorführung des Dokumentarfilms Knit’s island im Kino les Templiers erfahren Sie mehr über Massive Multiplayer-Videospiele.

Speziell für Leute, die nichts darüber wissen!

Italiano :

Venite a conoscere meglio i videogiochi multiplayer di massa alla proiezione del documentario Knit’s island al cinema Les Templiers.

Pensato appositamente per chi non ne sa nulla!

Espanol :

Venga a descubrir más cosas sobre los videojuegos multijugador masivos en la proyección del documental Knit’s island en el cine Les Templiers.

Especialmente pensado para los que no saben nada de ellos

L’événement Atelier découverte des jeux massivement multijoueur (MMO) Montélimar a été mis à jour le 2025-10-03 par Montélimar Tourisme Agglomération