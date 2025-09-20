ATELIER « Découverte des matériaux du patrimoine » Domaine national du Palais-Royal Paris

ATELIER « Découverte des matériaux du patrimoine » Domaine national du Palais-Royal Paris samedi 20 septembre 2025.

Accès libre, en extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture et la Médiathèque du patrimoine et de la photographie proposent un atelier inédit présentant une sélection de rares pièces d’architecture issues de sa matériauthèque et habituellement destinées aux professionnels du patrimoine.

Utilisés pour la conservation du patrimoine bâti, ces matériaux témoignent du savoir-faire traditionnel et de la richesse patrimoniale de nos monuments historiques.

Organisé en sessions de 30 minutes, cet atelier offre au public la possibilité de voir, toucher et mieux comprendre ces ressources techniques et esthétiques rarement accessibles.

Accès par la place Colette et par les jardins du Domaine national du Palais Royal

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 18h

Domaine national du Palais-Royal 8 rue Montpensier, 75001 Paris

