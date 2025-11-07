Atelier Découverte des Métiers du Nucléaire Bollène – Agence BOLLENE Bollène

Atelier Découverte des Métiers du Nucléaire Vendredi 7 novembre, 08h00 Bollène – Agence BOLLENE Vaucluse

Dans le cadre du Forum Sud Nucléaire se déroulant à Bollène en Février 2026 (15e édition), nous vous proposons un atelier de présentation du secteur de l’industrie Nucléaire et les opportunités qu’il propose.

L’association l’IFARE présentera le secteur du nucléaire, les différents métiers, les conditions de travail ainsi que les pré-requis.

Bollène – Agence BOLLENE 84500 Bollène Bollène 84500 La Planchette Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

