Atelier Découverte des Métiers du Nucléaire Bollène – Agence BOLLENE Bollène
Atelier Découverte des Métiers du Nucléaire Bollène – Agence BOLLENE Bollène vendredi 7 novembre 2025.
Atelier Découverte des Métiers du Nucléaire Vendredi 7 novembre, 08h00 Bollène – Agence BOLLENE Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00
Fin : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00
Dans le cadre du Forum Sud Nucléaire se déroulant à Bollène en Février 2026 (15e édition), nous vous proposons un atelier de présentation du secteur de l’industrie Nucléaire et les opportunités qu’il propose.
- L’association l’IFARE présentera le secteur du nucléaire, les différents métiers, les conditions de travail ainsi que les pré-requis.
Bollène – Agence BOLLENE 84500 Bollène Bollène 84500 La Planchette Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/484308 »}]
Dans le cadre du Forum Sud Nucléaire se déroulant à Bollène en Février 2026 (15e édition), nous vous proposons un atelier de présentation du secteur de l’industrie Nucléaire et les opportunités qu’il La semaine de l’industrie #TousMobilisés