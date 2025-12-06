Atelier Découverte des oracles Broc’ & Frip’ Saint-Gein
Atelier Découverte des oracles Broc’ & Frip’ Saint-Gein samedi 6 décembre 2025.
Atelier Découverte des oracles
Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein Landes
Un support pour travailler son intuition.
Atelier proposé par Céline.
Inscription obligatoire
Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 74 50
English : Atelier Découverte des oracles
A medium for working on your intuition.
Workshop proposed by Céline.
Registration required
German : Atelier Découverte des oracles
Ein Medium, um an der eigenen Intuition zu arbeiten.
Workshop angeboten von Céline.
Anmeldung erforderlich
Italiano :
Un modo per lavorare sulla propria intuizione.
Laboratorio tenuto da Céline.
Registrazione obbligatoria
Espanol : Atelier Découverte des oracles
Una forma de trabajar la intuición.
Taller impartido por Céline.
Inscripción obligatoria
