Atelier découverte des petits rongeurs de compagnie Maison de l’animal Paris samedi 7 mars 2026.
A travers une présentation
pédagogique et des temps d’observation, vous découvrirez les caractéristiques
et les conditions nécessaires au bien-être des cochons d’Inde, hamsters et
chinchillas.
Vous aurez toutes les informations
pour adopter dans de bonnes conditions ces petits rongeurs de compagnie.
Intervenant : Kevin Grilo de
la Petite Ferme de Thoury et ses animaux.
Le samedi 07 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes.
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
