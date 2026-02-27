Atelier découverte des petits rongeurs de compagnie Maison de l’animal Paris

A travers une présentation

pédagogique et des temps d’observation, vous découvrirez les caractéristiques

et les conditions nécessaires au bien-être des cochons d’Inde, hamsters et

chinchillas.

Vous aurez toutes les informations

pour adopter dans de bonnes conditions ces petits rongeurs de compagnie.

Intervenant : Kevin Grilo de

la Petite Ferme de Thoury et ses animaux.

Le samedi 07 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



